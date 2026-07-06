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Назначен 1-й заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области

Майсак освобожден от ранее замещаемой должности.

Назначен первый заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначить Майсака Андрея Владимировича первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении.

Майсак родился в 1984 году. В 2006 окончил ЧелГУ, экономист. С мая 2017 года работает в Миндортранспорте: ведущим специалистом-экспертом, начальником службы транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, начальником отдела планирования дорожной деятельности.

С января 2020 года по 9 августа 2021-го являлся заместителем начальника управления дорожного хозяйства, затем — заместителем министра.