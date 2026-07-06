Назначен 1-й заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области

Назначен первый заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Назначить Майсака Андрея Владимировича первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении.
Майсак родился в 1984 году. В 2006 окончил ЧелГУ, экономист. С мая 2017 года работает в Миндортранспорте: ведущим специалистом-экспертом, начальником службы транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, начальником отдела планирования дорожной деятельности.
С января 2020 года по 9 августа 2021-го являлся заместителем начальника управления дорожного хозяйства, затем — заместителем министра.