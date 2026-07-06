Кличко назвал ночную атаку ВС РФ на Киев 6 июля самой массированной

Напомним, что ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Город затянуло дымом от пожаров. В столице и области прогремело около двадцати мощных взрывов. Для атаки использовали дроны «Герань-3», ракеты «Калибр», «Циркон» и Х-101. Предварительно, удары пришлись по складам боеприпасов и району Киевской ГЭС. Взрывы также фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.