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Кличко назвал ночную атаку ВС РФ на Киев 6 июля самой массированной

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночную атаку на город 6 июля «самой массированной». Он написал об этом в своих социальных сетях.

«Самая массированная атака на столицу», — говорится в сообщении.

Интересно, что атаку 2 июля он уже также называл самой массированной.

Напомним, что ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Город затянуло дымом от пожаров. В столице и области прогремело около двадцати мощных взрывов. Для атаки использовали дроны «Герань-3», ракеты «Калибр», «Циркон» и Х-101. Предварительно, удары пришлись по складам боеприпасов и району Киевской ГЭС. Взрывы также фиксировались в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.