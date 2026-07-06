WSJ сравнила Си Цзиньпина со Сталиным и Мао

Как отмечает издание, на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпин проводит кадровые чистки в высших органах власти, что было характерно для Сталина и Мао. По данным WSJ, проводимые им мероприятия отличаются беспрецедентными со времен первого руководителя КНР темпами и масштабами. В частности, с начала своего третьего срока на посту лидера Коммунистической партии Китая (КПК) в 2022 году Си Цзиньпин отстранил трех действующих членов Политбюро, что стало самой масштабной чисткой на данном уровне с 1976 года. Своих должностей лишились министры обороны, иностранных дел и сельского хозяйства Китая, а также ряд военачальников, региональных лидеров, руководители финансовых регуляторов и государственных предприятий.