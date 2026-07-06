WSJ сравнила Си Цзиньпина со Сталиным и Мао

Как отмечает издание, на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпин проводит кадровые чистки в высших органах власти, что было характерно для Сталина и Мао. По данным WSJ, проводимые им мероприятия отличаются беспрецедентными со времен первого руководителя КНР темпами и масштабами. В частности, с начала своего третьего срока на посту лидера Коммунистической партии Китая (КПК) в 2022 году Си Цзиньпин отстранил трех действующих членов Политбюро, что стало самой масштабной чисткой на данном уровне с 1976 года. Своих должностей лишились министры обороны, иностранных дел и сельского хозяйства Китая, а также ряд военачальников, региональных лидеров, руководители финансовых регуляторов и государственных предприятий.
Кроме того, Си Цзиньпин напрямую заимствует практику Мао Цзэдуна, требуя от членов Политбюро проводить самокритику и критиковать друг друга на ежегодных заседаниях под его председательством. Оценка их работы, как уточняет WSJ, производится по критериям, включающим лояльность лично ему как руководителю страны.
Си Цзиньпин также отменил ограничения, введенные в политической системе Китая после смерти Мао для предотвращения пожизненного правления одного лидера, а именно возрастной ценз для выхода на пенсию высокопоставленных чиновников и ограничение на два срока пребывания на посту председателя КНР.
Как и Сталин с Мао, нынешний глава Китая позиционирует себя как крупнейшего коммунистического теоретика своего поколения и формирует культ личности, обращает внимание издание. Он приписывает себе авторство ключевых политических решений и связывает их с собственной политической философией — «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». Данная концепция закреплена в уставе Коммунистической партии и Конституции Китая наряду с «Мыслями Мао Цзэдуна».
WSJ также указывает, что платформа PropagandaScope, отслеживающая публикации в китайских государственных СМИ, зафиксировала недавнее возобновление упоминаний Си Цзиньпина как «народного лидера» по аналогии с титулом «великий лидер», который носил Мао.
Помимо этого, издание усматривает сходство Си Цзиньпина со Сталиным и Мао в поощрении взаимной слежки и доносов, однако отмечает, что нынешний глава Китая избегает в этом вопросе крайностей и массового насилия. «Мы не видим, чтобы люди, ставшие жертвами гнева Си Цзиньпина, были ликвидированы», — заявил WSJ сотрудник Брукингского института Джонатан Цин.
Среди других управленческих паттернов Си Цзиньпина газета называет отказ от выбора преемника, ставку на максимально возрастных и лояльных чиновников, а также создание системы жесткой дисциплины и надзора в рядах КПК и госслужащих.
При этом, подчеркивает WSJ, при стиле управления, схожем со сталинским и маоистским, и при отсутствии очевидного преемника текущий глава Китая рискует поставить под угрозу свое политическое наследие. Как и указанные лидеры, находившиеся у власти до смерти, сразу или через короткое время после их ухода новые руководители СССР и КНР по меньшей мере частично демонтировали выстроенные ими системы.
Возможная перестройка чиновничьего аппарата в Китае происходит на фоне чисток в партийном и военном руководстве КНР. Так, в конце января 2026 года в отношении заместителя председателя Центральной военной комиссии и члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэнли начали расследование по подозрению в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Чжан Юся также подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии.