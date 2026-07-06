Взрывы прогремели на складе боеприпасов с обеднённым ураном под Киевом — объявлена эвакуация

Напомним, в Киеве на фоне очередной атаки по военным и инфраструктурным объектам Украины прогремела серия взрывов. В столице и области насчитали около двадцати мощных хлопков. Для ударов используют дроны «Герань-3», ракеты «Калибр», «Циркон» и Х-101. В одном из районов после попадания возник пожар и густой дым. Предварительно, удары пришлись по складам с боеприпасами, а также в районе Киевской ГЭС.