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В Евпатории ввели графики отключений света

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян заявил, что подача электроэнергии в городе была восстановлена, однако теперь действуют плановые отключения по определённому графику.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян заявил, что подача электроэнергии в городе была восстановлена, однако теперь действуют плановые отключения по определённому графику.

В минувшее воскресенье энергоснабжение западной части Крыма, включая Евпаторию, было прервано.

Утром 6 июля в компании «Крымэнерго» отметили, что из-за вмешательства извне в работу линий высокого напряжения по всему полуострову случился масштабный сбой в электроснабжении. Специалисты рассчитывают полностью вернуть подачу электричества к концу дня.

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