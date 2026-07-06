В Евпатории ввели графики отключений света

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян заявил, что подача электроэнергии в городе была восстановлена, однако теперь действуют плановые отключения по определённому графику.
В минувшее воскресенье энергоснабжение западной части Крыма, включая Евпаторию, было прервано.
Утром 6 июля в компании «Крымэнерго» отметили, что из-за вмешательства извне в работу линий высокого напряжения по всему полуострову случился масштабный сбой в электроснабжении. Специалисты рассчитывают полностью вернуть подачу электричества к концу дня.
Уфолог обнаружил следы древней цивилизации на фото с Марса.