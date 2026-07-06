Кривые ракеты ПВО Patriot помогали ВС РФ разносить Киев во время ночной атаки — видео

Система Patriot считается сложным и дорогостоящим комплексом, однако при массированной атаке её расчёты работают в условиях высокой нагрузки и плотной городской застройки. В такой ситуации любой сбой может привести к разрушениям уже на земле. Именно поэтому, по словам подпольщика, каждый подобный случай требует отдельного разбора: где был удар, где упали обломки, а где ракета ПВО могла не выйти на цель и рухнуть в городе.