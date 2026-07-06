Володин: Госдума рассмотрит расширение оснований для выдворения мигрантов

По его словам, депутаты на этой неделе продолжат работу над законопроектами, посвящёнными совершенствованию миграционной политики. Первоначально документ предусматривал расширение перечня статей КоАП, по которым иностранцев можно выдворять из страны, с 22 до 43. После рассмотрения поступивших поправок этот список предложили увеличить до 45.