FT: кубинские фермеры массово продают земли из-за дефицита топлива

FT цитирует одного из фермеров, который в одном из крупных сельскохозяйственных районов в центре Кубы обрабатывал участок площадью 7,5 га. Сейчас он продает его за $8 тыс., уже снизив цену с $9,5 тыс. Без горючего невозможно использовать не только технику для обработки полей, посева, сбора урожая, системы орошения, но и доставлять продукцию потребителям. Часть посевов погибла, урожай тоже пропадает в полях, так как его невозможно вывезти. Некоторые фермеры, сообщает газета, продают ресторанам часть собранной вручную продукции, но те платят так мало, что это не покрывает минимальных расходов.