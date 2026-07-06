Российских военных хотели подорвать парфюмерными наборами

По версии ведомства, задержанный изъял взрывные устройства из тайников в Челябинске и отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. В результате оперативных действий все почтовые отправления были своевременно изъяты и обезврежены.