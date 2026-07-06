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Российских военных хотели подорвать парфюмерными наборами

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов, направленных против участников специальной военной операции и работников оборонно-промышленного комплекса.

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов, направленных против участников специальной военной операции и работников оборонно-промышленного комплекса. Преступники планировали массовую рассылку взрывных устройств, спрятанных внутри подарочных наборов парфюмерии.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий», — заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 23-летний гражданин России, который, по данным спецслужб, был завербован украинской стороной.

«В марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России 2003 года рождения», — уточнили в ЦОС ФСБ.

По версии ведомства, задержанный изъял взрывные устройства из тайников в Челябинске и отправил их «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. В результате оперативных действий все почтовые отправления были своевременно изъяты и обезврежены.

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