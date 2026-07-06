В МИД РФ указали на использование жителей Киева как «живого щита»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим использует жителей столицы в качестве «живого щита», а системы противовоздушной обороны нужны Владимиру Зеленскому не для защиты гражданского населения, а для прикрытия военных объектов. Соответствующий комментарий дипломат опубликовал в своем Telegram-канале после ночного удара Вооруженных сил России по Киеву.
«Режим Зеленского использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Высокоточный удар ВС РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны», — написал Мирошник.
По его словам, системы ПВО стянуты в столицу для прикрытия военных складов и производств, а мирные жители необходимы режиму для создания «живого щита». Дипломат подчеркнул, что высокоточные удары подтверждают наличие военных объектов в черте города.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на атаки Киева российские военные нанесли массированный удар в ночь на 6 июля. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В городе Вишневое Киевской области после удара началась детонация боеприпасов на машиностроительном заводе. Власти предупредили об угрозе повторных взрывов, в городе началась эвакуация людей.