В МИД РФ указали на использование жителей Киева как «живого щита»

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на атаки Киева российские военные нанесли массированный удар в ночь на 6 июля. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В городе Вишневое Киевской области после удара началась детонация боеприпасов на машиностроительном заводе. Власти предупредили об угрозе повторных взрывов, в городе началась эвакуация людей.