Напомним, что в Министерстве обороны Российской Федерации ранее подтвердили нанесение ударов по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса и аэродромной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В военном ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима на территории России. В результате ударов были поражены ключевые предприятия украинского ВПК, включая заводы по производству беспилотников, бронеавтомобилей и радиолокационной техники, а также склады горюче-смазочных материалов, обеспечивавшие нужды вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.