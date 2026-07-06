Владимир Зеленский признал критическую неспособность украинских сил противовоздушной обороны перехватить российские баллистические ракеты во время массированного удара, произошедшего минувшей ночью. В своем аккаунте в Telegram глава киевского режима потребовал от западных союзников немедленных поставок ракет-перехватчиков.
«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
По словам Зеленского, он ожидает, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре завершится принятием «сильных решений» по укреплению украинского неба.
«Очень важно чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями на поддержку нашего защиты неба. Пока ракеты к “Петриотам” остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше», — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что в Министерстве обороны Российской Федерации ранее подтвердили нанесение ударов по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса и аэродромной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В военном ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима на территории России. В результате ударов были поражены ключевые предприятия украинского ВПК, включая заводы по производству беспилотников, бронеавтомобилей и радиолокационной техники, а также склады горюче-смазочных материалов, обеспечивавшие нужды вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.
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