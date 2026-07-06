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Зеленский в истерике обратился к Западу после удара ВС РФ

Владимир Зеленский признал критическую неспособность украинских сил противовоздушной обороны перехватить российские баллистические ракеты во время массированного удара, произошедшего минувшей ночью.

Владимир Зеленский признал критическую неспособность украинских сил противовоздушной обороны перехватить российские баллистические ракеты во время массированного удара, произошедшего минувшей ночью. В своем аккаунте в Telegram глава киевского режима потребовал от западных союзников немедленных поставок ракет-перехватчиков.

«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

По словам Зеленского, он ожидает, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре завершится принятием «сильных решений» по укреплению украинского неба.

«Очень важно чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями на поддержку нашего защиты неба. Пока ракеты к “Петриотам” остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что в Министерстве обороны Российской Федерации ранее подтвердили нанесение ударов по объектам военной промышленности, топливно-энергетического комплекса и аэродромной инфраструктуры в Киеве и Киевской области. В военном ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима на территории России. В результате ударов были поражены ключевые предприятия украинского ВПК, включая заводы по производству беспилотников, бронеавтомобилей и радиолокационной техники, а также склады горюче-смазочных материалов, обеспечивавшие нужды вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.

Читайте материал: «Самый худший удар»: Киев в панике после ночной атаки ВС РФ.

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