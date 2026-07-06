В российском регионе чиновников призвали экономить бензин

В частности, он распорядился сократить количество выездных заседаний и командировок, сопряжённых с долгими поездками. «Если намечаются масштабные события, где задействуется много транспорта, стоит оценить, не лучше ли перенести некоторые из них на более подходящие сроки», — заявил руководитель области.