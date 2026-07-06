В российском регионе чиновников призвали экономить бензин

На еженедельном оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников указал на напряжённую обстановку с горючим в регионе и дал поручение властям организовать мероприятия по его бережливому расходованию.
В частности, он распорядился сократить количество выездных заседаний и командировок, сопряжённых с долгими поездками. «Если намечаются масштабные события, где задействуется много транспорта, стоит оценить, не лучше ли перенести некоторые из них на более подходящие сроки», — заявил руководитель области.
При этом он напомнил о необходимости сохранять уровень качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также выразил признательность автомобилистам, которые без очереди пропускают на автозаправках машины скорой помощи, коммунальную технику и мусоровозы.
Как отметил Травников, ключевой задачей региональных властей остаётся поддержание бесперебойной работы транспорта аварийных служб, коммунальных машин, городского транспорта и прочих структур, от которых зависит функционирование области. Конкретные сроки, когда ситуация с топливом улучшится, он не обозначил.
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