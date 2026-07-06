Армия России накрыла под Киевом завод с ракетами: город эвакуируют

В городе Вишневое, прилегающем к Киеву, местные власти приняли решение о вывозе жителей. Причиной называют сохраняющуюся опасность вторичной детонации боеприпасов. Официально об этом сообщило украинское издание «Страна».
На опубликованных в Telegram-канале видеозаписях виден мощный взрыв в черте города, после которого начался пожар, а над районом поднялся густой дым. Позже в издании отметили ухудшение состояния атмосферного воздуха в населенном пункте.
По уточнению местной администрации, взрывы произошли на территории промышленного предприятия, специализировавшегося на хранении и изготовлении ракетных вооружений. Кадры из соцсетей зафиксировали интенсивную детонацию боекомплекта, находившегося на заводских складах.
Киевские власти предупредили о вероятности новых взрывов. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
В ночь на 6 июля российские войска провели массированные удары по целям в столице и Киевской области. Кроме того, под обстрел попали объекты военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В Минобороны раскрыли, что было поражено ночью в Киеве.
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