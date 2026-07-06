В ВВС Украины после удара РФ заявили о дефиците ракет ПВО и взмолились о помощи

«Есть серьёзный дефицит на Украине ракет-перехватчиков», — отметил Игнат.
Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра. По его словам, украинские военные «успешно сбивают» дроны и крылатые ракеты, однако не могут эффективно отражать российские баллистические угрозы из-за нехватки боеприпасов.
Власти страны регулярно обращаются к западным партнёрам с просьбой увеличить поставки вооружений для защиты воздушного пространства и жизни граждан. 2 июля Игнат заявил, что по Киеву было выпущено 28 баллистических ракет — рекордное число в рамках одного удара. Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый», в ответ на теракты ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время. Но сегодня он решил, что удар в ночь на 6 июля был ещё мощнее.
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