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В ВВС Украины после удара РФ заявили о дефиците ракет ПВО и взмолились о помощи

Украина сталкивается с серьёзным дефицитом ракет-перехватчиков для своих систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», комментируя очередной провал ПВО Украины во время удара ВС РФ в ночь на 6 июля.

Источник: Life.ru

«Есть серьёзный дефицит на Украине ракет-перехватчиков», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра. По его словам, украинские военные «успешно сбивают» дроны и крылатые ракеты, однако не могут эффективно отражать российские баллистические угрозы из-за нехватки боеприпасов.

Власти страны регулярно обращаются к западным партнёрам с просьбой увеличить поставки вооружений для защиты воздушного пространства и жизни граждан. 2 июля Игнат заявил, что по Киеву было выпущено 28 баллистических ракет — рекордное число в рамках одного удара. Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый», в ответ на теракты ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время. Но сегодня он решил, что удар в ночь на 6 июля был ещё мощнее.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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