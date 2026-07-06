Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки

Ранее в городе Вишневое под Киевом начали эвакуацию после того, как российская ракета попала в склад боеприпасов. Среди боеприпасов были кассетные и с обеднённым ураном, поэтому жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Взрывы в Киеве продолжались несколько часов, на месте работают экстренные службы.