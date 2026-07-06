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В Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры

Жители Омской области снова смогут заправлять топливо в канистры. Региональные власти отменили ранее введённые ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение уже принято, и автозаправочные станции возобновят продажу бензина и дизельного топлива в такую тару. При этом отпуск горючего будет осуществляться в пределах лимитов, которые действовали ранее.

«Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле», — заключил он.

Ранее власти Омской области ввели временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Как объяснялось, меры были необходимы, чтобы избежать искусственного ажиотажа и пресечь возможные спекуляции. В тот период заправлять горючее разрешалось только непосредственно в бак автомобиля.

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