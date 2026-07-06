Замглавы МИД Галузин предупредил Латвию об ответе из-за возможных ударов по РФ

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва считает провокацией планы Латвии построить у границы с Россией завод по выпуску беспилотников для Украины. По его словам, Киев пытается выносить военные производства за рубеж, а страны Балтии используют это, чтобы участвовать в военных бюджетах ЕС и показать свою роль на восточном фланге НАТО.