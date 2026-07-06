В качестве примера он привел протесты в Эрфурте, начавшиеся из-за съезда АдГ. По словам Медведчука, их цель — не допустить дальнейшего роста рейтинга партии и ее победы на выборах. При этом большинство участников, как утверждает политик, не являются жителями города: к утру в Эрфурт прибыли более 200 автобусов с людьми из других регионов Германии.