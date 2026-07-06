Руководство Германии ведет страну к национальной катастрофе, повторяя украинский сценарий. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на сайте движения.
По словам политика, власти ФРГ продолжают курс на русофобию, хотя внутри страны растет популярность оппозиции. В частности, он обратил внимание на партию «Альтернатива для Германии». Та выступает за прекращение финансирования Киева после обвинений украинской стороны в подрыве «Северных потоков».
Медведчук отметил, что требование остановить помощь Киеву и привлечь виновных к ответственности выглядит логичным. Однако, по его словам, такой прагматичный подход в Германии пытаются подавить по тому же сценарию, который ранее был использован на Украине.
«Неудивительно, что “Альтернатива для Германии” лидирует в политических рейтингах в стране. Но мы помним Украину, где логику и здоровый прагматизм сломали сумасбродными истериками “майданов”. И вот такие “майданы” уже появляются в Германии», — отметил Медведчук.
В качестве примера он привел протесты в Эрфурте, начавшиеся из-за съезда АдГ. По словам Медведчука, их цель — не допустить дальнейшего роста рейтинга партии и ее победы на выборах. При этом большинство участников, как утверждает политик, не являются жителями города: к утру в Эрфурт прибыли более 200 автобусов с людьми из других регионов Германии.
Медведчук считает, что немецкому обществу стоит изучить украинский опыт, когда страну сначала раскололи на прагматичное большинство и агрессивное меньшинство, а затем позволили этому последним захватить власть. Отличие Германии же состоит в том, что такое меньшинство уже удерживает власть и не дает изменить курс страны.
Политик заявил, что на Украине подобный сценарий привел к росту коррупции, беспределу и бедности. И Германия при нынешнем политическом курсе рискует прийти к тем же последствиям.
Немногим ранее Медведчук обвинил Запад в превращении Украины в государство-террориста, которое уже угрожает Европе. Он отметил, что европейские страны сами поддерживали госпереворот и радикализм на Украине. И теперь последствия этого курса начинают приходить в саму Европу.