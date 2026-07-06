Политолог раскрыл, почему Трампу невыгоден мир на Украине

По словам эксперта, чем активнее европейские страны втягиваются в события на Украине, тем быстрее разрушается их собственная экономика. Именно это и выгодно Вашингтону.
«Почему Дональду Трампу невыгодно, чтобы этот конфликт быстро прекращался? Этот баланс, который сейчас происходит, устраивает его абсолютно. Объяснение очень простое: чем дольше европейцы лезут в этот конфликт, тем быстрее рушится их экономика. У Трампа интерес не в мире и не в войне. У него интерес в том, чтобы европейская экономика села под американскую экономику», — цитирует Баширова ИС «Вести».
Политолог напомнил, что первый удар по европейскому энергетическому рынку нанес еще бывший президент США Джо Байден, когда были разрушены «Северные потоки». Вторую «энергетическую удавку», по мнению эксперта, набросил уже сам Трамп, развязав конфликт с Ираном. В результате Европа лишилась стабильных и дешевых поставок нефти и газа.
«Что сделали европейцы? Они побежали милитаризировать свою экономику и таким образом убивают гражданскую», — добавил собеседник.
Как отметил Баширов, последствия уже очевидны. Крупнейший автомобильный концерн Volkswagen увольняет 100 тысяч человек. Производственные базы массово перемещаются в Китай и Соединенные Штаты. По словам эксперта, это и есть тот самый процесс формирования многополярного мира. Такое положение дел полностью устраивает Трампа.
«Все рассуждают про войну, а надо смотреть про экономическую выгоду, от которой Трамп никогда не отказывался», — резюмировал политолог.