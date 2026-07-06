Политолог раскрыл, почему Трампу невыгоден мир на Украине

«Почему Дональду Трампу невыгодно, чтобы этот конфликт быстро прекращался? Этот баланс, который сейчас происходит, устраивает его абсолютно. Объяснение очень простое: чем дольше европейцы лезут в этот конфликт, тем быстрее рушится их экономика. У Трампа интерес не в мире и не в войне. У него интерес в том, чтобы европейская экономика села под американскую экономику», — цитирует Баширова ИС «Вести».