The Telegraph: Зеленскому отвели меньше внимания на саммите НАТО

Как отмечается в публикации, «большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа».