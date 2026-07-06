The Telegraph: Зеленскому отвели меньше внимания на саммите НАТО

Как отмечается в публикации, «большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа».
По мнению обозревателя издания, напряженность в отношениях между Украиной и Польшей также окажет влияние на итоги мероприятия, в ходе которого планируется обсуждение дальнейшей поддержки Киева.
Ранее, во вторник, в Брюсселе состоялась встреча представителей стран НАТО, посвященная подготовке к саммиту. В рамках встречи обсуждался, в частности, проект итоговой декларации предстоящего саммита.