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The Telegraph: Зеленскому отвели меньше внимания на саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7—8 июля, Владимиру Зеленскому и украинской тематике будет отведено меньше внимания. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, «большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО. Вместо этого альянс решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа».

По мнению обозревателя издания, напряженность в отношениях между Украиной и Польшей также окажет влияние на итоги мероприятия, в ходе которого планируется обсуждение дальнейшей поддержки Киева.

Ранее, во вторник, в Брюсселе состоялась встреча представителей стран НАТО, посвященная подготовке к саммиту. В рамках встречи обсуждался, в частности, проект итоговой декларации предстоящего саммита.

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