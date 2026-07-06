В Башкирии объявили о трех кадровых назначениях

Так, представителем Башкирии в Челябинской области назначен Искандар Юлдашев, который раньше работал специалистом в Управлении культуры и искусства Уфимского района. Также сменились руководители администраций двух муниципалитетов: Бижбулякский район возглавил Александр Семенов, а Хайбуллинский — Ильмир Кутуев. Оба ранее были замами глав в своих районах.