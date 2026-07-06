WSJ: политики ЕС стали копировать манеру письма Дональда Трампа

Так, генсек НАТО Марк Рютте использовал те же словосочетания и предложения, что и Трамп, а также перенял любовь главы Белого дома к преувеличениям. «В переписке с Трампом Рютте копировал синтаксис президента и его склонность к гиперболам, делая свои сообщения поздравительными и состоящими из коротких рубленых фраз. Он настолько глубоко вжился в роль, что некоторые главы правительств, работавшие с ним, начали описывать его как актера, который ни разу не выходил из образа», — пишет WSJ.
Примеру Рютте последовали и другие политики. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере начали специально редактировать свои письма перед отправкой Трампу. Они обсуждали, какие слова стоит писать заглавными буквами.
Иногда норвежский лидер просил финского коллегу отправить сообщение вместо себя. Скандинавские политики опасались, что упоминание Норвегии, связанной с Нобелевской премией мира, вызовет у Трампа неприятные ассоциации.
Ранее стало известно, что на экстренном саммите в Брюсселе, который собрал глав государств и правительств стран Евросоюза в январе, Эмманюэль Макрон выступил с жестким заявлением. Президент Франции дал понять, что в отношениях с Дональдом Трампом у ЕС больше нет «пути назад». Эта фраза прозвучала на фоне обсуждения будущего трансатлантических связей и стала ключевым сигналом европейской позиции.