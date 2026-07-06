WSJ: политики ЕС стали копировать манеру письма Дональда Трампа

Так, генсек НАТО Марк Рютте использовал те же словосочетания и предложения, что и Трамп, а также перенял любовь главы Белого дома к преувеличениям. «В переписке с Трампом Рютте копировал синтаксис президента и его склонность к гиперболам, делая свои сообщения поздравительными и состоящими из коротких рубленых фраз. Он настолько глубоко вжился в роль, что некоторые главы правительств, работавшие с ним, начали описывать его как актера, который ни разу не выходил из образа», — пишет WSJ.