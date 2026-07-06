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Мишустин: Россия дорожит братскими отношениями с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным заявил, что Москва дорожит союзническими и братскими отношениями с белорусской стороной.

Источник: RT на русском

«Мы дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — цитирует Мишустина ТАСС.

Также он отметил рост торгово-экономического сотрудничества несмотря на санкции Запада, а также системную работу по выполнению договорённостей лидеров двух стран, достигнутых в мае и июле.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия смогут с честью преодолеть любые испытания.

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