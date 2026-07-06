Мишустин: Россия дорожит братскими отношениями с Белоруссией

«Мы дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — цитирует Мишустина ТАСС.
Также он отметил рост торгово-экономического сотрудничества несмотря на санкции Запада, а также системную работу по выполнению договорённостей лидеров двух стран, достигнутых в мае и июле.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия смогут с честью преодолеть любые испытания.
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