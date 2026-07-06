Лукашенко принял с докладом президента НОК Беларуси

«Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее», — заявил глава государства, видеофрагмент встречи опубликовал «Пул Первого».