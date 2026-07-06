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Лукашенко принял с докладом президента НОК Беларуси

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Глава государства отметил, что касательно спорта в повестке дня есть два приоритетных вопроса.

«Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее», — заявил глава государства, видеофрагмент встречи опубликовал «Пул Первого».

Лукашенко также предложил обсудить кадровые вопросы в спортивной сфере.

Он уточнил у главы НОК, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего данное направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя Национального олимпийского комитета.

«Насколько эта тройка работоспособна? Какова у нас здесь ситуация?» — задал вопрос белорусский лидер.

Кроме того, глава государства озвучил еще одну тему доклада — персональные задачи Виктора Лукашенко в международной деятельности. Речь идет и о развитии отношений с Оманом, Арабскими Эмиратами, отчасти с Африкой.

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