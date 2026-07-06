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Как в Башкирии пройдут выборы в Госдуму

По словам Азата Галимханова, председателя ЦИК республики, в Башкирии пройдут 39 избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутатов Госсобрания — Курултая, выборы в представительные органы местного самоуправления.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Голосование продлится 3 дня — 18, 19, 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Количество избирателей составит 2 964 457 человек. Люди смогут сделать выбор по месту нахождения с помощью «Мобильного избирателя». Для этого в установленные сроки необходимо обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию (с 3 августа по 14 сентября), МФЦ (с 3 августа по 14 сентября), любую участковую избирательную комиссию (с 9 по 14 сентября) или онлайн через «Госуслуги» (с 3 августа по 14 сентября). Проголосовать на дому могут те, кто подал заявление о невозможности посетить участок в связи с инвалидностью, по состоянию здоровья, по причине ухода за кем-либо и т. д.

Особое внимание на выборах уделят безопасности. Так, на участках будут работать металлодетекторы и рамки, усиленная охрана. Помимо прочего, их обеспечат резервными источниками питания. На ТИК установят 69 камер видеонаблюдения, на УИК — 1321. На оставшихся 1928 УИК появится видеорегистрация. Информирование граждан о грядущих выборах начнется 20 августа.

«Важное политическое событие. Я наша главная задача: выборы должны пройти организованно, комфортно и безопасно для избирателей», — отметил Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики региона.

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