Как в Башкирии пройдут выборы в Госдуму

Количество избирателей составит 2 964 457 человек. Люди смогут сделать выбор по месту нахождения с помощью «Мобильного избирателя». Для этого в установленные сроки необходимо обратиться с заявлением в любую территориальную избирательную комиссию (с 3 августа по 14 сентября), МФЦ (с 3 августа по 14 сентября), любую участковую избирательную комиссию (с 9 по 14 сентября) или онлайн через «Госуслуги» (с 3 августа по 14 сентября). Проголосовать на дому могут те, кто подал заявление о невозможности посетить участок в связи с инвалидностью, по состоянию здоровья, по причине ухода за кем-либо и т. д.