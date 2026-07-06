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Politico: Британия поднимала авиацию для сопровождения Ту-142 РФ

На прошлой неделе британская сторона поднимала авиацию для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-142, как сообщает издание Politico со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Источник: Reuters

«Министерство обороны Великобритании сообщило в понедельник, что два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море… российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35», — утверждается в публикации.

По данным издания, инцидент произошел 2 июля.

Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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