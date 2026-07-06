Politico: Британия поднимала авиацию для сопровождения Ту-142 РФ

«Министерство обороны Великобритании сообщило в понедельник, что два российских противолодочных самолета Ту-142 неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе в Норвежском море… российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35», — утверждается в публикации.
По данным издания, инцидент произошел 2 июля.
Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.