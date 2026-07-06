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Четыре партии подали в ЦИК списки кандидатов для заверения

6 июля на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что четыре политические партии уже передали документы для заверения списков кандидатов. До конца недели все участники избирательного процесса обязаны предоставить необходимые бумаги.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Элла Памфилова уточнила, что в этот же понедельник ЦИК ждет документы от «Единой России». Она также напомнила, что крайний срок подачи документов для заверения списков — 12 июля, 18:00.

По словам главы комиссии, съезды перед выборами в Госдуму провели 11 партий. Все организации, которые уведомили ЦИК о намерении выдвинуть кандидатов, успешно завершили свои мероприятия.

Голосование за депутатов Госдумы, а также совмещенные с ним выборы, продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года запланировано более 2200 избирательных кампаний разного уровня. В результате будет замещено 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.

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