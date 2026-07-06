Четыре партии подали в ЦИК списки кандидатов для заверения

Элла Памфилова уточнила, что в этот же понедельник ЦИК ждет документы от «Единой России». Она также напомнила, что крайний срок подачи документов для заверения списков — 12 июля, 18:00.
По словам главы комиссии, съезды перед выборами в Госдуму провели 11 партий. Все организации, которые уведомили ЦИК о намерении выдвинуть кандидатов, успешно завершили свои мероприятия.
Голосование за депутатов Госдумы, а также совмещенные с ним выборы, продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года запланировано более 2200 избирательных кампаний разного уровня. В результате будет замещено 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.