Четыре партии подали в ЦИК списки кандидатов для заверения

Голосование за депутатов Госдумы, а также совмещенные с ним выборы, продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года запланировано более 2200 избирательных кампаний разного уровня. В результате будет замещено 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.