Politico: граничащие с Россией страны НАТО усиленно готовятся к военному конфликту

Страны НАТО, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, ведут подготовку к возможной войне с Москвой и Минском, пишет Politico. Посетившие Финляндию, Литву и Польшу корреспонденты издания рассказывают о строительстве оборонительных сооружений и проведении совместных военных учений стран альянса в российском приграничье. Отмечается, что, с точки зрения стран северной и восточной Европы, в начале гипотетического конфликта им придется полагаться только на собственные силы — поэтому они усиленно милитаризируются. Тем временем, в Турции стартует саммит НАТО. Одной из тем повестки дня станет возможный конфликт альянса с Россией.