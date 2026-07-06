ЕЭК усилит исследования трансграничных рынков в странах ЕАЭС

«Суд ЕАЭС подтвердил право ЕЭК на инициативные исследования рынков и направление в этих целях запросов по предоставлению информации. Однако есть нюансы, касающиеся привлечения хозяйствующих субъектов к ответственности за непредставление или предоставление неполной, или ложной информации по запросу ЕЭК, что создает риски для сроков, полноты и релевантности исследований», — отметил министр ЕЭК.