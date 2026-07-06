ЕЭК усилит исследования трансграничных рынков в странах ЕАЭС

Участники обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и обменялись подходами к оценке состояния конкуренции на трансграничных рынках.
Основной акцент сделали на исследованиях рынков.
Во время встречи подробно рассмотрели вопросы проведения инициативных исследований различных отраслей экономики.
Основная цель такой работы:
выявление возможных признаков нарушения общих правил конкуренции; анализ состояния трансграничных рынков; совершенствование методик оценки конкурентной среды.
Участники также обменялись опытом проведения подобных исследований.
Суд ЕАЭС подтвердил полномочия ЕЭК.
Максим Ермолович отметил, что Суд ЕАЭС подтвердил право Евразийской экономической комиссии самостоятельно инициировать исследования рынков и запрашивать необходимую информацию.
«Суд ЕАЭС подтвердил право ЕЭК на инициативные исследования рынков и направление в этих целях запросов по предоставлению информации. Однако есть нюансы, касающиеся привлечения хозяйствующих субъектов к ответственности за непредставление или предоставление неполной, или ложной информации по запросу ЕЭК, что создает риски для сроков, полноты и релевантности исследований», — отметил министр ЕЭК.
ЕЭК продолжит инициативные исследования.
По словам Максима Ермоловича, Комиссия намерена и дальше проводить инициативные исследования.
При этом в работе будут использоваться:
информация из открытых источников; статистические данные; сведения, добровольно предоставляемые участниками рынка.
Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам информационного взаимодействия между антимонопольными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией.
В обсуждении участвовали государства-наблюдатели.
Помимо представителей государств — членов Евразийского экономического союза, в работе совещания приняли участие представители стран-наблюдателей при ЕАЭС.
Стороны подчеркнули важность обмена информацией для более эффективного выявления возможных нарушений правил конкуренции на общем рынке.
Что это означает.
Развитие механизмов совместного анализа рынков позволит странам ЕАЭС оперативнее выявлять нарушения конкуренции на трансграничных рынках и совершенствовать антимонопольное регулирование. Усиление информационного обмена между национальными ведомствами и ЕЭК также должно повысить эффективность защиты добросовестной конкуренции в рамках общего экономического пространства.