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Минниханов встретился с губернатором Свердловской области на выставке «Иннопром»

Мероприятие прошло в Екатеринбурге.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Минниханов высоко оценил организацию и масштаб мероприятия, отметив, что подготовка и проведение выставки впечатляют. Раис республики лично посетил павильоны «Екатеринбург Экспо» и ознакомился с экспозициями регионов и компаний, включая Башкирию, Кировскую область, «Роснано», «КОНАР», МГТУ Баумана и НАМИ.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере грузоперевозок. Татарстан выразил готовность увеличить поставки грузовиков КАМАЗ для крупных строек и промышленных предприятий Свердловской области. Предприятие, в свою очередь, предложило провести презентации своей техники и организовать сервисные центры в регионе.

Также на стенде Свердловской области стороны подписали план мероприятий на 2026−2030 годы, который продолжит реализацию соглашения о сотрудничестве от 2014 года. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и презентаций, направленных на привлечение инвестиций и укрепление межрегиональных связей.

Ранее в Казани Минниханов посетил чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО. В нем принимают участие более 1 тысячи человек.

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