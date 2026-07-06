Иран назвал себя гарантом безопасности и стабильности в Ливане

В Тегеране, во время траурных мероприятий, посвященных памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Галибаф встретился с высокопоставленным представителем движения «Хезболла» Мухаммадом Фнеишем. Спикер подчеркнул, что Исламская республика сделала вопрос прекращения огня в Ливане центральной темой в переговорах, которые привели к подписанию меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.