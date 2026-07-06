Иран назвал себя гарантом безопасности и стабильности в Ливане

В Тегеране, во время траурных мероприятий, посвященных памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Галибаф встретился с высокопоставленным представителем движения «Хезболла» Мухаммадом Фнеишем. Спикер подчеркнул, что Исламская республика сделала вопрос прекращения огня в Ливане центральной темой в переговорах, которые привели к подписанию меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью Fox News, что жители некоторых христианских деревень в Ливане сами обращались к его стране с просьбой об аннексии. По словам политика, местное население стремится попасть под защиту Израиля, чтобы избавиться от влияния «Хезболлы».
Нетаньяху подчеркнул, что народ Ливана хочет избавиться от «Хезболлы». Эта позиция, по его мнению, отражает реальные настроения в регионе.