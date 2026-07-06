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Иран назвал себя гарантом безопасности и стабильности в Ливане

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Ливана. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мир в Ливане не устоит, если Иран не сыграет роль стабилизатора в регионе», — сказал Галибаф.

В Тегеране, во время траурных мероприятий, посвященных памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Галибаф встретился с высокопоставленным представителем движения «Хезболла» Мухаммадом Фнеишем. Спикер подчеркнул, что Исламская республика сделала вопрос прекращения огня в Ливане центральной темой в переговорах, которые привели к подписанию меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

«Мы делали особенный акцент на территориальной целостности и суверенитете Ливана», — отметил Галибаф. Он также высоко оценил «борьбу “Хезболлы” против Израиля в поддержку Ирана во время войны между США и Израилем».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью Fox News, что жители некоторых христианских деревень в Ливане сами обращались к его стране с просьбой об аннексии. По словам политика, местное население стремится попасть под защиту Израиля, чтобы избавиться от влияния «Хезболлы».

Нетаньяху подчеркнул, что народ Ливана хочет избавиться от «Хезболлы». Эта позиция, по его мнению, отражает реальные настроения в регионе.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали документ о поэтапном урегулировании конфликта. Соглашение предусматривает частичный вывод израильских войск с территории Ливана.

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