Сербия заявила об отказе вводить санкции против России

«Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», — сказал Попович на сессии «Архитектура многополярного промышленного партнерства», трансляция которой велась на RuTube.
Как отметил министр, основным торговым партнером Сербии является Европейский союз, однако ситуация меняется. По его словам, Белград признает перспективность российских рынков, а условия поставок энергоносителей из РФ в республику являются очень выгодными. Попович уточнил, что поставки из России отличаются наибольшей надежностью, а энергетика Сербии в значительной степени зависит от РФ.