Сербия заявила об отказе вводить санкции против России

«Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», — сказал Попович на сессии «Архитектура многополярного промышленного партнерства», трансляция которой велась на RuTube.