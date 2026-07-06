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Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

Он отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.

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