Белоруссия не хочет воевать, заявил Лукашенко

«Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
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