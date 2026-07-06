Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Do Rzeczy: в Польше считают, что Зеленскому придется уйти в отставку

Польский историк и публицист Анджей Новак считает, что партнерские и конструктивные отношения между Варшавой и Киевом возможны, только если нынешний президент Владимир Зеленский оставит свой пост.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью Новак сказал, что президентские выборы, которые должны состояться на Украине, вызывают большую тревогу в Киеве, и Зеленский знает, что проиграет их. Об этом пишет польский еженедельник Do Rzeczy.

По мнению Новака, киевский лидер, столкнувшись с падением поддержки на Украине и усилением соперников, ищет способ переломить эту тенденцию.

Я однозначно считаю поведение Зеленского крайне циничной игрой, потому что именно он инициировал все это [скандал с присвоением украинскому спецподразделению звания «героев УПА*»].

Анджей Новак
польский историк и публицист

Более того, Новак полагает, что Зеленский вызвал в Киев своего главного соперника, генерала Валерия Залужного, который явно лидирует в опросах, чтобы попытаться заставить его снять свою кандидатуру с выборов.

Профессор убежден, что Зеленский проиграет выборы. Хотя сейчас он делает все возможное, чтобы «отвлечь внимание от позора, вызванного именами Миндича и Ермака», на Украине Зеленского воспринимают как «главу масштабной коррупционной сети, укравшей миллиарды долларов».

Новак подчеркнул, что Зеленский «точно не сможет построить надежные польско-украинские отношения». По мнению профессора, отношения между Варшавой и Киевом требуют «полной перестройки и отказа от наивного романтизма».

Помощь Варшавы не должна быть безусловной, заявил Новак. И, на его взгляд, неприемлемо, чтобы правящий в Киеве режим относился к Варшаве «как к инструменту», одновременно отдавая приоритет союзу с Берлином.

* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше