Do Rzeczy: в Польше считают, что Зеленскому придется уйти в отставку

В интервью Новак сказал, что президентские выборы, которые должны состояться на Украине, вызывают большую тревогу в Киеве, и Зеленский знает, что проиграет их. Об этом пишет польский еженедельник Do Rzeczy.
По мнению Новака, киевский лидер, столкнувшись с падением поддержки на Украине и усилением соперников, ищет способ переломить эту тенденцию.
Я однозначно считаю поведение Зеленского крайне циничной игрой, потому что именно он инициировал все это [скандал с присвоением украинскому спецподразделению звания «героев УПА*»].
Более того, Новак полагает, что Зеленский вызвал в Киев своего главного соперника, генерала Валерия Залужного, который явно лидирует в опросах, чтобы попытаться заставить его снять свою кандидатуру с выборов.
Профессор убежден, что Зеленский проиграет выборы. Хотя сейчас он делает все возможное, чтобы «отвлечь внимание от позора, вызванного именами Миндича и Ермака», на Украине Зеленского воспринимают как «главу масштабной коррупционной сети, укравшей миллиарды долларов».
Помощь Варшавы не должна быть безусловной, заявил Новак. И, на его взгляд, неприемлемо, чтобы правящий в Киеве режим относился к Варшаве «как к инструменту», одновременно отдавая приоритет союзу с Берлином.
* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена