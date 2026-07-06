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Захарова: посла Швеции вызовут в МИД

Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон будет вызвана в понедельник в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2024

«Да, будет сегодня вызван посол Швеции в МИД», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе встречи послу напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское дипломатическое представительство. Как уточнила Захарова, российская сторона намерена указать на заверения, которые ранее давались по линии Стокгольма.

«Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям… напомним даже о тех заверениях, которые нам ранее давались по линии Стокгольма… придется это сделать вновь», — сказала представитель МИД журналистам.

Ранее, 2 июля, посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием дронов. Один из беспилотных летательных аппаратов сбросил краску, другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию дипломатической миссии.

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