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США направят дополнительный военный контингент в Польшу

В ближайшие три месяца в Польшу прибудет дополнительный военный контингент из США. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на источник в польском правительстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ожидается, что общая численность американских военных в стране достигнет пяти тысяч человек. Речь идет о дислокации на ротационной основе. Чиновники из окружения президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша уже ведут переговоры с администрацией США. Обсуждается как механизм самой замены военослужащих, так и создание постоянной американской военной базы.

«Наш союзник заявляет о своей политической воле и решимости реализовать оба проекта», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что США практически полностью вывели свой военный контингент с территории Эстонии. Как сообщает телерадиокомпания ERR, сейчас в республике остались в основном обслуживающие подразделения. В публикации говорится, что на территории страны должен был находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Сейчас там осталась лишь небольшая часть персонала — преимущественно обслуживающие подразделения.

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