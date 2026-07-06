США направят дополнительный военный контингент в Польшу

Ожидается, что общая численность американских военных в стране достигнет пяти тысяч человек. Речь идет о дислокации на ротационной основе. Чиновники из окружения президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша уже ведут переговоры с администрацией США. Обсуждается как механизм самой замены военослужащих, так и создание постоянной американской военной базы.
«Наш союзник заявляет о своей политической воле и решимости реализовать оба проекта», — заявил собеседник издания.
Ранее стало известно, что США практически полностью вывели свой военный контингент с территории Эстонии. Как сообщает телерадиокомпания ERR, сейчас в республике остались в основном обслуживающие подразделения. В публикации говорится, что на территории страны должен был находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Сейчас там осталась лишь небольшая часть персонала — преимущественно обслуживающие подразделения.