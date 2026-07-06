Белорусских военных никто не будет посылать на Украину, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что никто их не будет посылать воевать на Украине.
«Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: никто вас… (воевать на Украине — ред.) посылать не будет. Война нам не нужна», — сказал белорусский лидер, чьи слова приводит агентство Белта.
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