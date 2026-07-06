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Белорусских военных никто не будет посылать на Украину, заявил Лукашенко

Лукашенко: белорусов никто не будет отправлять воевать на Украину.

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что никто их не будет посылать воевать на Украине.

«Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: никто вас… (воевать на Украине — ред.) посылать не будет. Война нам не нужна», — сказал белорусский лидер, чьи слова приводит агентство Белта.

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