Лукашенко обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Белорусский лидер отметил, что некоторых западных политиков раздражают самостоятельность и независимость его страны, а также союз Минска с Москвой и стремление к мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что белорусские военные не примут участия в военном конфликте с участием Москвы и Киева.