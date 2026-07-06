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Лукашенко обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что затяжной характер боевых действий на Украине выгоден международной «партии войны». Именно она, по его словам, прилагает максимум усилий, чтобы конфликт не завершался.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. “Партия войны” всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная “партия войны”», — заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Слова политика приводит госагентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что некоторых западных политиков раздражают самостоятельность и независимость его страны, а также союз Минска с Москвой и стремление к мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что белорусские военные не примут участия в военном конфликте с участием Москвы и Киева.

«Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная “партия войны” этого не хочет», — добавил президент.

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