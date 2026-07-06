Лукашенко обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

«Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. “Партия войны” всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная “партия войны”», — заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Слова политика приводит госагентство БелТА.
Белорусский лидер отметил, что некоторых западных политиков раздражают самостоятельность и независимость его страны, а также союз Минска с Москвой и стремление к мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что белорусские военные не примут участия в военном конфликте с участием Москвы и Киева.
«Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная “партия войны” этого не хочет», — добавил президент.