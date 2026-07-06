Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Время непростое». Лукашенко обратился к белорусским генералам

Лукашенко обратился к белорусским генералам.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским генералам, сообщило БелТА.

Так, 6 июля во время вручения генеральских погонов высшему офицерскому составу белорусский лидер Лукашенко отдельно обратился к генералам:

— Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело.

Глава государства указал на то, что народ Беларуси доверил военным самое дорогое — мирные настоящее и будущее. Он сказал, что белорусы рассчитывают на свое руководство и армию, их энергию и инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество.

— Да, у нас не огромная армия. Но воюют (вы знаете лучше меня) не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает, — уверен лидер страны.

Лукашенко добавил, что белорусская армия «должна воевать умея, преодолевая всякие трудности». И здесь же напомнил, что уже не раз было сказано, что для этого нужно сделать. Самым главным при этом он назвал наличие офицерского состава, так как: «Есть офицер — есть армия. Нет офицера — армии не будет».

— Время непростое. Мы — мужики. И мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит, — заключил белорусский президент.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше