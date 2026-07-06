«Время непростое». Лукашенко обратился к белорусским генералам

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским генералам, сообщило БелТА.
Так, 6 июля во время вручения генеральских погонов высшему офицерскому составу белорусский лидер Лукашенко отдельно обратился к генералам:
— Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело.
Глава государства указал на то, что народ Беларуси доверил военным самое дорогое — мирные настоящее и будущее. Он сказал, что белорусы рассчитывают на свое руководство и армию, их энергию и инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество.
— Да, у нас не огромная армия. Но воюют (вы знаете лучше меня) не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает, — уверен лидер страны.
Лукашенко добавил, что белорусская армия «должна воевать умея, преодолевая всякие трудности». И здесь же напомнил, что уже не раз было сказано, что для этого нужно сделать. Самым главным при этом он назвал наличие офицерского состава, так как: «Есть офицер — есть армия. Нет офицера — армии не будет».
— Время непростое. Мы — мужики. И мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит, — заключил белорусский президент.