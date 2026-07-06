«Время непростое». Лукашенко обратился к белорусским генералам

— Время непростое. Мы — мужики. И мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит, — заключил белорусский президент.