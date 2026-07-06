Politico раскрыло длительность разговоров представителя Евросовета с Россией

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости установления прямого контакта с Москвой для возможности выслушивать российскую сторону. В июне Politico со ссылкой на источник информировало, что представитель Кошты дважды связывался с российскими чиновниками. Эти попытки привели к дискуссии среди европейских политиков и в СМИ относительно того, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и в какой момент это следует сделать.
«Лурти неожиданно оказался в центре внимания после того, как стало известно, что он вышел на связь с Кремлем. По поручению Кошты он совершил два телефонных звонка… Первый телефонный разговор длился около пяти минут, второй — всего 30 секунд», — говорится в публикации.
В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сотрудник Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.