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Politico раскрыло длительность разговоров представителя Евросовета с Россией

Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти провел два телефонных разговора с представителями России, которые были непродолжительными. Один из них длился пять минут, второй — 30 секунд, сообщает издание Politico.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости установления прямого контакта с Москвой для возможности выслушивать российскую сторону. В июне Politico со ссылкой на источник информировало, что представитель Кошты дважды связывался с российскими чиновниками. Эти попытки привели к дискуссии среди европейских политиков и в СМИ относительно того, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией и в какой момент это следует сделать.

«Лурти неожиданно оказался в центре внимания после того, как стало известно, что он вышел на связь с Кремлем. По поручению Кошты он совершил два телефонных звонка… Первый телефонный разговор длился около пяти минут, второй — всего 30 секунд», — говорится в публикации.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сотрудник Кошты дважды контактировал с представителями в Москве.

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