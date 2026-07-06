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КПРФ выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась XXVIII Конференция областного отделения партии.

Источник: Время

Выдвижение команды кандидатов от компартии на предстоящие выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО) VIII созыва состоялось на XXVIII Конференции Нижегородского областного отделения КПРФ 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.

По итогам тайного голосования участники утвердили общеобластную часть списка кандидатов.

Возглавил список депутат Госдумы РФ VIII созыва, первый секретарь комитета Нижегородского областного отделения КПРФ Владислав Егоров.

Также в первую пятерку вошли руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области, секретарь комитета НРО КПРФ Роман Кабешев, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области от партии КПРФ Людмила Буркова, заместитель руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Нижегородской области, секретарь комитета НРО КПРФ Александр Чернигин и депутат Заксобрания Нижегородской области от фракции КПРФ Олег Кирица.

Нижегородское областное отделение КПРФ выдвинуло своих представителей во всех 25 одномандатных избирательных округах и сформировала списки кандидатов по всем 25 территориальным группам.

Подробнее о выборах 2026 года — на сайте ИА «Время Н».

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