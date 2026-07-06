КПРФ выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрание Нижегородской области

По итогам тайного голосования участники утвердили общеобластную часть списка кандидатов.
Возглавил список депутат Госдумы РФ VIII созыва, первый секретарь комитета Нижегородского областного отделения КПРФ Владислав Егоров.
Также в первую пятерку вошли руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области, секретарь комитета НРО КПРФ Роман Кабешев, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области от партии КПРФ Людмила Буркова, заместитель руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Нижегородской области, секретарь комитета НРО КПРФ Александр Чернигин и депутат Заксобрания Нижегородской области от фракции КПРФ Олег Кирица.
Нижегородское областное отделение КПРФ выдвинуло своих представителей во всех 25 одномандатных избирательных округах и сформировала списки кандидатов по всем 25 территориальным группам.
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