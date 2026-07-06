Лукашенко озвучил реальную численность белорусской армии

— Да, у нас не огромная армия. Но воюют (вы знаете лучше меня) не числом, а умением, — подчеркнул глава государства.
По словам Александра Лукашенко, побеждает именно тот, кто умеет воевать. Поэтому, подчеркнул президент, армия Беларуси должна воевать и уметь преодолевать сложности.
Глава Беларуси также раскрыл, что является самым главным:
— И самое главное: есть офицер — есть армия. Нет офицера — армии не будет.
Ранее глава республики обратился к белорусским генералам, напомнив, что их белорусы воспринимают по-особому. Как уточнил Лукашенко, в Беларуси высокое воинское звание такого уровня получить непросто.
— Время непростое. Мы — мужики. И мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких, — заявил президент Беларуси.