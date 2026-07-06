Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко озвучил реальную численность белорусской армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая генеральские погоны высшему офицерскому составу 6 июля, озвучил реальную численность белорусской армии. Подробности приводит БелТА.

Источник: president.gov.by

— Да, у нас не огромная армия. Но воюют (вы знаете лучше меня) не числом, а умением, — подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, побеждает именно тот, кто умеет воевать. Поэтому, подчеркнул президент, армия Беларуси должна воевать и уметь преодолевать сложности.

Глава Беларуси также раскрыл, что является самым главным:

— И самое главное: есть офицер — есть армия. Нет офицера — армии не будет.

Ранее глава республики обратился к белорусским генералам, напомнив, что их белорусы воспринимают по-особому. Как уточнил Лукашенко, в Беларуси высокое воинское звание такого уровня получить непросто.

— Время непростое. Мы — мужики. И мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких, — заявил президент Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше