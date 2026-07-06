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Служба внешней разведки: удар по Музею обороны Севастополя был провокацией Лондона

В пресс-службе СВР заявили, что это «попытка взять реванш».

Удар украинского БПЛА по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб, заявили в пресс-службе Службы внешней разведки РФ. Причина — попытка реванша. Заявление пресс-бюро СВР публикует ТАСС.

Как полагают в СВР, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, «однако скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки».

«Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города в период Крымской войны 1853 — 1856 гг.? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за не реализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — подчеркнули в пресс-бюро.

Там также заявили, что «британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины».

Напомним, здание музея-панорамы было атаковано 10 июня, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил об уничтожении исторического полотна Франца Рубо. Позже власти уточнили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо уцелели, так как в атакованном здании Панорамы использовалось воссозданное после реставрации помещений полотно.

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