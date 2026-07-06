«Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города в период Крымской войны 1853 — 1856 гг.? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за не реализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — подчеркнули в пресс-бюро.