Как полагают в СВР, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, «однако скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки».
«Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города в период Крымской войны 1853 — 1856 гг.? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за не реализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — подчеркнули в пресс-бюро.
Там также заявили, что «британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины».
Напомним, здание музея-панорамы было атаковано 10 июня, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил об уничтожении исторического полотна Франца Рубо. Позже власти уточнили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо уцелели, так как в атакованном здании Панорамы использовалось воссозданное после реставрации помещений полотно.