Армянская оппозиция не отказалась от мандатов в парламенте

В блоке «Армения» объяснили свое решение так: «Мандат — это оружие, и добровольный отказ от него был бы безответственным по отношению к нашему государству и нашим избирателям. Парламентский статус — не удобство, а дополнительный инструмент, правовой и политический инструментарий и возможность для ежедневного сопротивления». Представители блока добавили, что намерены использовать все инструменты противодействия антигосударственным программам властей.