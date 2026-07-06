Армянская оппозиция не отказалась от мандатов в парламенте

В блоке «Армения» объяснили свое решение так: «Мандат — это оружие, и добровольный отказ от него был бы безответственным по отношению к нашему государству и нашим избирателям. Парламентский статус — не удобство, а дополнительный инструмент, правовой и политический инструментарий и возможность для ежедневного сопротивления». Представители блока добавили, что намерены использовать все инструменты противодействия антигосударственным программам властей.
Со своей стороны представитель блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян записал видеообращение. В нем он подчеркнул, что «для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также уличная борьба».
Напомним, 4 июля Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по итогам выборов, которые прошли 7 июня.
Согласно финальным данным, опубликованным 14 июня, партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49,7% голосов. Такой результат позволяет ей в одиночку сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила около 23,3% голосов, а блок «Армения» Роберта Кочаряна — более 9,9%.