В СВР утверждают, что роль украинских военнослужащих в этой атаке сводилась лишь к подготовке и непосредственному запуску дронов. Полетные задания и координаты в системы вооружения загружали британские специалисты, находившиеся на территории Украины под видом военных советников.
В ведомстве подчеркнули, что рядом с музеем нет никаких военных объектов и на выбор цели повлияло только то, что экспозиция посвящена Крымской войне 1853−1856 годов. По оценке разведки, Лондон воспринимает текущий конфликт как попытку реванша за неудавшийся в XIX веке план нанести России стратегическое поражение.
В пресс-бюро резюмировали, что британским властям «все равно придется ответить» за этот удар и другие подобные инциденты, выразив сожаление о том, что в Лондоне «так и не усвоили уроки прошлого».