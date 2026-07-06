СВР: британские спецслужбы спланировали удар по музею обороны Севастополя

В ведомстве подчеркнули, что рядом с музеем нет никаких военных объектов и на выбор цели повлияло только то, что экспозиция посвящена Крымской войне 1853−1856 годов. По оценке разведки, Лондон воспринимает текущий конфликт как попытку реванша за неудавшийся в XIX веке план нанести России стратегическое поражение.