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СВР: британские спецслужбы спланировали удар по музею обороны Севастополя

СВР раскрыла детали атаки беспилотника на музей-панораму «Оборона Севастополя». По данным ведомства, операцию спланировали британские спецслужбы, а украинские военные лишь запускали дроны. В разведке подчеркнули, что рядом с музеем нет военных объектов, а выбор цели связан с историческими событиями Крымской войны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Июньская атака беспилотника на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» была детально спланированной операцией британских спецслужб. При этом украинские военные, осуществлявшие запуск, могли не знать об истинной цели удара. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР утверждают, что роль украинских военнослужащих в этой атаке сводилась лишь к подготовке и непосредственному запуску дронов. Полетные задания и координаты в системы вооружения загружали британские специалисты, находившиеся на территории Украины под видом военных советников.

В ведомстве подчеркнули, что рядом с музеем нет никаких военных объектов и на выбор цели повлияло только то, что экспозиция посвящена Крымской войне 1853−1856 годов. По оценке разведки, Лондон воспринимает текущий конфликт как попытку реванша за неудавшийся в XIX веке план нанести России стратегическое поражение.

В пресс-бюро резюмировали, что британским властям «все равно придется ответить» за этот удар и другие подобные инциденты, выразив сожаление о том, что в Лондоне «так и не усвоили уроки прошлого».

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