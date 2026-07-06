Наступление армии России на Донбассе продолжается неумолимо

«Противник пытается сейчас в Алексеево-Дружковке тоже выстроить оборону, чтобы нас дальше не пускать в Краматорск, но у него тоже не получается», — сказал Агалу. По его словам, на данном направлении активно работает разведка и артиллерия ВС России. «Уничтожаем противника, не даем даже там закрепиться», — добавил Агалу.