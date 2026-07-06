Наступление армии России на Донбассе продолжается неумолимо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ предпринимают тщетные попытки выстроить оборону в Алексеево-Дружковке для затруднения продвижения армии России, заявил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Агалу.
«Противник пытается сейчас в Алексеево-Дружковке тоже выстроить оборону, чтобы нас дальше не пускать в Краматорск, но у него тоже не получается», — сказал Агалу. По его словам, на данном направлении активно работает разведка и артиллерия ВС России. «Уничтожаем противника, не даем даже там закрепиться», — добавил Агалу.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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