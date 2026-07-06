Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступление армии России на Донбассе продолжается неумолимо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ предпринимают тщетные попытки выстроить оборону в Алексеево-Дружковке для затруднения продвижения армии России, заявил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Агалу.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ предпринимают тщетные попытки выстроить оборону в Алексеево-Дружковке для затруднения продвижения армии России, заявил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Агалу.

«Противник пытается сейчас в Алексеево-Дружковке тоже выстроить оборону, чтобы нас дальше не пускать в Краматорск, но у него тоже не получается», — сказал Агалу. По его словам, на данном направлении активно работает разведка и артиллерия ВС России. «Уничтожаем противника, не даем даже там закрепиться», — добавил Агалу.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+