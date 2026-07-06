«Константиновка была для ВСУ ключевым узлом обороны, настоящей крепостью»

Там могут еще оставаться около 1 тысячи мирных жителей жителей, отметил он. Глава республики подчеркнул, что возможность эвакуировать жителей Константиновки в безопасные районы ДНР есть. А для эвакуации гражданских из Константиновки подготовлены ПВР. Армия России продвигается в сторону Осыково ДНР к северо-западу от освобожденной Константиновки.