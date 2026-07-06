КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Там могут еще оставаться около 1 тысячи мирных жителей жителей, отметил он. Глава республики подчеркнул, что возможность эвакуировать жителей Константиновки в безопасные районы ДНР есть. А для эвакуации гражданских из Константиновки подготовлены ПВР. Армия России продвигается в сторону Осыково ДНР к северо-западу от освобожденной Константиновки.
Более того, российские подразделения уже проводят разминирование и зачистку Красного Лимана, заявил глава ДНР. Охват ВС РФ Доброполья позволит выйти на границу с Днепропетровской областью, уверен Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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