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«Константиновка была для ВСУ ключевым узлом обороны, настоящей крепостью»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Там могут еще оставаться около 1 тысячи мирных жителей жителей, отметил он. Глава республики подчеркнул, что возможность эвакуировать жителей Константиновки в безопасные районы ДНР есть. А для эвакуации гражданских из Константиновки подготовлены ПВР. Армия России продвигается в сторону Осыково ДНР к северо-западу от освобожденной Константиновки.

Более того, российские подразделения уже проводят разминирование и зачистку Красного Лимана, заявил глава ДНР. Охват ВС РФ Доброполья позволит выйти на границу с Днепропетровской областью, уверен Денис Пушилин.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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