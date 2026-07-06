BZ: предоставляя разведданные Украине, Германия становится стороной конфликта с РФ

В статье говорится , что, по международному праву, государство обычно признается стороной вооруженного конфликта при наличии следующих условий: использование им собственных вооруженных сил, применение военной силы против другого государства, прямое руководство или контроль военных операций, а также значительная степень вовлеченности в боевые действия.

С 2022 года Германия оказывает Украине многостороннюю поддержку в сфере обороны. Берлин финансирует услуги спутниковой связи Starlink , обеспечивает Киеву доступ к спутниковой разведке от финской компании ICEYE, а также к сети французского оператора Eutelsat. Детали предоставления радиолокационных данных с немецкой военной спутниковой системы Sarah украинским вооруженным силам не раскрываются.

Эти разведданные, по мнению Хуммеля, являются военной поддержкой — их можно напрямую использовать для проведения ВСУ военных операций.

Это не просто поставки вооружений или обучение украинских солдат, это более тесное военное сотрудничество, настаивает он.

Еще одним важным шагом, по мнению Хуммеля, стало заключенное 14 апреля 2026 года соглашение между Минобороны ФРГ и ВСУ об обмене информацией о боевой обстановке, включая данные об использовании немецкого вооружения. Речь идет о применении немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и артиллерийских установок RCH 155.

Это, как подчеркивает Хуммель, уже не общая аналитика или оценки, а конкретная оптимизация применения оружия в бою, которая призвана максимизировать урон российской армии.

Активно развивается и взаимодействие в области беспилотных технологий, продолжает автор. По данным украинских СМИ, в Германии совместное германо-украинское предприятие производит дроны Linza. Оборонные компании обеих стран ведут совместную разработку БПЛА с дальностью действия 1500 километров. Кроме того, немецкая фирма Diehl Defence сотрудничает с Fire Point, украинским производителем ракет «Фламинго» .

Он поясняет, что, если бы действия правительства ФРГ оценивались по нормам уголовного, а не международного права, то Германия была бы признана виновной. Вопрос только в том — в пособничестве или соучастии?