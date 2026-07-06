В Омской области губернатор Хоценко велел проверить укрытия от БПЛА 6 июля

Сегодня, 6 июля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко оценил готовность одного из укрытий в омской многоэтажке. Он поручил проверить все такие помещения на случай беспилотной опасности и привести их к единому стандарту.
Глава региона отметил, что во всех укрытиях на территории Омской области нужно обеспечить наличие скамей, питьевой воды и освещения. Ключи должны находиться в управляющей организации и у старших по дому, а сведения о местонахождении укрытия необходимо размещать на информационных стендах в подъездах.
Хоценко подчеркнул, что речь идёт не только об Омске, но и обо всех муниципалитетах региона.
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