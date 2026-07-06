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В Омской области губернатор Хоценко велел проверить укрытия от БПЛА 6 июля

Губернатор проверил лично укрытие в одной из многоэтажек.

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Сегодня, 6 июля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко оценил готовность одного из укрытий в омской многоэтажке. Он поручил проверить все такие помещения на случай беспилотной опасности и привести их к единому стандарту.

Глава региона отметил, что во всех укрытиях на территории Омской области нужно обеспечить наличие скамей, питьевой воды и освещения. Ключи должны находиться в управляющей организации и у старших по дому, а сведения о местонахождении укрытия необходимо размещать на информационных стендах в подъездах.

Хоценко подчеркнул, что речь идёт не только об Омске, но и обо всех муниципалитетах региона.

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