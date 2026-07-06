Мишустин передал Лукашенко послание от Путина

Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге. Глава правительства России передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Владимира Путина и от себя лично.