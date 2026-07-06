Мишустин передал Лукашенко послание от Путина

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин передал президенту Беларуси Александру Лукашенко послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге. Глава правительства России передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Владимира Путина и от себя лично.
Кроме того, Мишустин еще раз поздравил Турчина с Днем Независимости Беларуси, который страна отметила 3 июля.
Ранее Владимир Путин обратился к Александру Лукашенко, сказав о противостоянии внешним угрозам и вызовам.
Тем временем Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием.
Кроме того, Трамп показал новый дизайн купюры $100, которую чаще всех подделывают в Беларуси.